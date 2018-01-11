بلدية خميس مشيط تعلن استكمال عدد من المشاريع بالمحافظة

محمد بن طحيطح (صدى):

أوضح سعادة رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي أن ميزانية الخير والعطاء لهذه السنة المالية أشتملت على جملة من المشاريع التنموية بقيمة حوالي ثمانمائة مليون ريال جاري استكمال وطرح وانهاء اجراءات ترسيتها وأهمها:

-استكمال مشروع التقاطع الخماسي .

– تنفيذ تقاطع طريق الملك فهد مع طريق القاعدة. الجوية ( اشارة الخميسين ).

-تنفيذ تقاطع طريق الملك عبدالله مع مدخل الحي الراقي ( اشارة الفتح ) .

-تنفيذ تقاطع طريق الامير سلطان مع الحملات العسكرية ( طريق الرياض ).

-تنفيذ توسعة كبري الخطوط السعودية( طريق الملك فهد ).

-تنفيذ استكمال مشروع الطريق الرابط بين طريق الملك خالد والملك عبدالله.

– تنفيذ استكمال الطريق الرابط بين طريق الملك فهد وحرس الحدود

-تنفيذ استكمال شارع الأربعين بالرصراص الى الضيافة .

– انشاء حدائق في غرب وشمال المحافظة .

– سفلتة مخططات منح البلدية .

– سفلتة الشوارع في المخططات السكنية والطرق الرئيسية .

– سفلتة المخططات غرب وشمال المدينة وبعض الطرق الرئيسية .

– انشاء وتسوير مقابر ومغاسل موتى.

-تنفيذ مشاريع حماية الأودية التي تخترق المخططات السكنية.

– تنفيذ المرحلة الثانية لمنتزة الملك عبدالله .

– انشاء مباني بلدية فرعية

– استكمال مشروع مبنى البلدية

– مشروع للتسمية والترقيم للشوارع .

– مشروع نزع الملكيات لصرف التعويضات لاصحاب الأملاك التي تعترض بعض الطرق الحيوية.

– صيانة الحدائق والمنتزهات

– صيانة الطرق والشوارع بالاحياء

– صيانة الطرق المستلمة من المواصلات

– انشاء دورات مياة في الحدائق والمماشي.

– صيانة أعمدة الإنارة .

– صيانة المرافق والمباني البلدية.