جامعة الفيصل تعلن وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الفيصل الأهلية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية وإدارية شاغرة، لحملة درجة الكتوراه ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل في كلية الصيدلة وعمادة شؤون الطلاب بالجامعة في العاصمة الرياض.

وأبرزت الجامعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– (أستاذ مساعد/ مشارك/ أستاذ)- كلية الصيدلة: درجة الكتوراه في تخصصات: “ الصيدلة السريرية، الدوائية، علم العقاقير ” .

– مساعد تدريس- كلية الصيدلة: درجة الكتوراه في تخصص الصيدلة.

– مسؤول المساعدة والتسجيل والمالية- شؤون الطلاب: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 يناير 2018م.

وأشارت الجامعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــــا)