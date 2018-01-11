بالصور.. أمير الشمالية يتفقد قرى ومراكز عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

بدأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، جولاته التفقدية للمحافظات والمراكز والهجر التابعة لمدينة عرعر . وذلك ضمن زياراته التفقدية لمحافظات وهجر ومدن المنطقة.

واستهل سموه جولته التفقدية بزيارة عدد من مشائخ القبائل في منازلهم، الذين أعربوا عن شكرهم لسموه على زيارته لهم، مؤكدين أن هذا دليلا على ما يميز شعب هذا البلد من تلاحم وتكاتف مع ولاة الأمر- حفظهم الله – .

وشملت زيارة سموه منزل معالي رئيس محكمة الاستئناف الشيخ إبراهيم الجاسر ، كذلك تفقد قرية ومركز السلمانية ، وأم خنصر ، والديدب ، ثم هجرة ابن سعيد ، وقرية ابن بكر .

ثم زار الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عددا من شيوخ القبائل في مدينة عرعر ، و رحب مشايخ القبائل في كلمات لهم بهذه المناسبة بسموه، معربين عن شكرهم له على زيارته لهم، منوهين بما توليه القيادة الحكيمة – أعزها الله – من اهتمام بالمواطنين من خلال تنفيذ مختلف المشروعات التي تحقق الراحة والرفاهية لهم،مستمعا لمطالب الأهالي والشباب خلال لقائه بهم لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير القرى والهجر والمراكز ، والاستماع إلى آرائهم فيما تنجزه الجهات الحكومية من مشاريع تنموية.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بدراسة جميع المطالب والملاحظات ومعالجتها من خلال التوجيه لجهات الاختصاص , منوهاً بالدعم الذي تلقاه المنطقة من الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لكل ما فيه راحة ورفاهية المواطن .

وقال سموه في ختام جولاته التفقدية ” نحمد الله على مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

واضاف سموه قائلا : سعدت اليوم بوجودي بين إخوتي وأبنائي في هجر ومراكز وقرى مدينة عرعر وسعدت بمقابلتهم والاستماع لملاحظاتهم ومطالبهم فلهم جميعاً مني الشكر والتقدير على مشاعرهم الوطنية والتي تعكس عمق العلاقة بين المواطن وقيادته، في ظل ما يوليه سيدي خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من رعاية واهتمام ومتابعة لكل المحافظات وفي مختلف المناطق .

وأكد الأمير فيصل أن هذه الزيارات الميدانية التفقدية لمحافظات وهجر ومراكز المنطقة تأتي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمس احتياجات المواطنين وتفقد احوالهم ومعالجة الملاحظات كافة، من أجل تحقيق هدف النهوض بالمراكز والقرى والهجر . وتقديم كل الخدمات الأساسية لساكنيها .

ونوه سموه بالأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن وحرصه أيده الله على مستقبل الوطن ورفاهية المواطن وإدخال السرور على مختلف شرائح المجتمع، مؤكدا أن الأوامر ستسهم في راحة الشعب ورفع المستوى المعيشي وتغييره نحو الأفضل, كما تعزز مظاهر التنمية والرخاء والاستقرار الذي تنعم به المملكة العربية السعودية .

ولفت سموه الانتباه إلى أن أهم ما يميز رؤية المملكة 2030 ، هو تركيزها الكبير على الإنسان السعودي، مع توجهها نحو التنمية الشاملة التي تسخِّر الطاقات والقدرات، والاستفادة من الثروات لتحقيق المستقبل الأفضل للوطن والمواطنين في كل مدينة ومحافظة ومركز وهجرة، مشددا على أن المهمة الرئيسية التي يعمل على تحقيقها بالتعاون مع كافة مسؤولي الأجهزة الحكومية والمؤسسات غير الربحية، كذلك رجال الأعمال والأعيان من أبناء المنطقة تتمثل بالعمل على تحقيق أهداف الرؤية بإنجاح مبادراتها لتحقيق الإنجازات وفق مؤشرات الأداء المعتمدة في رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية، التي يأتي على رأسها برنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج التوازن المالي.

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية أن أبواب الامارة مفتوحة للجميع، وأن لهم الحق أن يقولوا ما يريدون دون حواجز، موجها بفتح ابواب المسؤولين والمدراء والمحافظين لاستقبال المواطنين والاستماع لهم والعمل على معالجة قضاياهم واحتياجاتهم.

وأختتم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية حديثه بقوله “ نحمد الله سبحانه وتعالي أن منحنا ولاة أمر خيرين مخلصين جعلوا أولى اهتماماتهم خدمة دينهم وشعبهم وأمتهم وأثمر ذلك في ما نراه من وطن مستقر وآمن ومزدهر, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لكل خير وأن يمدهم بعونه وتوفيقه وأن يجعل ما يقدمونه من جهد وعمل صادق في ميزان حسناتهم ” . ‏

