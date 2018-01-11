وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد 16 وظيفة صحية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات الزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى أن الوظائف المتاحة على مسمى: تقني تخدير، مدير إدارة الخدمات الإلكترونية، رئيس تمريض، اختصاصي التصوير بالرنين المغناطيسي، أخصائي العلاج بالاشعة، كبير أخصائي علم التخاطب والبلع ،ممرض أول، ممرض ثالث، استشاري الحساسية والمناعة، استشاري تخدير، أخصائي مختبر.

وقال المستشفى، إنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 10 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 مارس 2018م.