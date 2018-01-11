بالصور.. انطلاق فعالية دوري التميز لفرق الأحياء بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

انطلقت فعالية دوري التميز لفرق الأحياء لكرة القدم اليوم الخميس، بالمدينة المنورة في نسخته الثالثة لعام 1439هـ، وذلك ضمن المبادرات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء جائزة المدينة المنورة للأداء الحكومي المتميز لدعم الرياضة المحلية والاهتمام بالشباب ومنحهم الفرص المناسبة لإبراز قدراتهم في المنافسات الرياضية.

وأوضح الوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد عباس أن دوري الأحياء بالمنطقة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها إمارة المنطقة للعناية بفئة الشباب، حيث تهدف المبادرة إلى نشر وتعزيز روح المنافسة الشريفة، والتأكيد على أهمية الرياضة للشباب وبما يعود عليهم بالنفع والفائدة واستثمار أوقاتهم.

ومن المقرر إنطلاق مباريات الدوري في الثامن من شهر جماد الأولى، الذي سيتنافس فيه أكثر من 40 فريقاً من كافة أحياء المدينة المنورة، ضمن إطار تنظيمي وإعداد مسبق تحت إشراف إمارة المنطقة بحيث تتناسب كافة التحضيرات مع حجم وأهمية الدوري الذي لاقا نجاح وإقبال كبير في موسمه الماضي.

من جهته قدم رئيس رابطة فرق الأحياء بالمدينة المنورة يوسف الحربي بالغ الشكر لسمو أمير منطقة المدينة المنورة على اهتمامه ودعمه لفرق أحياء المدينة واعتماد دوري التميز بنسخته الثالثة. واعداً ببذل المزيد من العمل لنجاح هذه الفعالية بالشكل المأمول بإذن الله.