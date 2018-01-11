بالصور.. اتحاد كرة القدم يبحث مباريات الأندية مع قطر وإيران في دوري أبطال أسيا

نواف السالم(صدى):

عقد رئيس الاتحاد لكرة القدم، عادل بن محمد عزت، اليوم الخميس، اجتماعًا مع وفد من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الرياض، برئاسة نائب رئيس الاتحاد الآسيوي برافول باتل، لبحث مباريات الأندية في دوري آسيا.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مباريات الأندية بالمملكة، مع الأندية القطرية والإيرانية في دوري أبطال أسيا.

حضر الاجتماع كل من عضو اللجنة التنفيذية مريانو أرانتيني، ومدير المسابقات في الاتحاد الآسيوي شين مانجيل، ومدير مسابقات الإتحاد الآسيوي للأندية لورنيزو فوفي، وعضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي تران توان.