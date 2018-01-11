بالصور.. محافظ بيش يتفقد بيش العليا ويطلع على مطالب الأهالي

حامدالعمري (صدى):

تفقد محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة قرية بيش العليا، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

رافقه خلال الجولة التفقدية مدير الدفاع المدني بالمحافظة الرائد عمر عسيري، وشيخ شمل بيش بالنيابة الشيخ حسن بن جابر عكفي، وبحضور رئيس بلدية بيش المهندس حسن إبراهيم فقيه، وعدد من مسؤولي الجهات الخدمية.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكوى أهالي القرية من نهل الرمال والأخطار المترتبة من جراء الحفريات، كما استمع لمطالب الأهالي بتوفير احتياجات القرية من خدمات الطرق، والخدمات الحكومية والتعليمية والصحية .

وتأتي هذه الزيارة للوقوف ميدانياً على احتياجات الأهالي، والعمل على سرعة انجاز المشاريع الخدمية لهم، بالإضافة إلى متابعة سير العمل في القرى والمراكز الإدارية، والإدارات الحكومية والإلتقاء بالأهالي وتحقيق مطالبهم والتعرف على مستوى الخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية، كذلك تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بما يحقق رغباتهم.

