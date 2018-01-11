الادعاء العام بألمانيا يكشف تمويل قطر لـ ” سوري ” لتنفيذ هجمات إرهابية

برلين(صدى):

أعلن المدعي العام في مدينة فرانكفورت الألمانية ألكسندر بادله، أن سوري مشتبه به يقر بتمويل قطر لهجمات تنظيم داعش الإرهابي، مضيفًا أن المشتبه به كان أحد طلبة الدكتوراة بجامعة دار مشتات التقنية ومتهم بسلسلة جرائم أبرزها الترويج لجماعة إرهابية.

وأضاف ” بادلة ” ، أن المتهم قام بتحميل 3 مقاطع فيديو على موقع فيسبوك عام 2016 للترويج لتنظيم داعش الإرهابي داعياً لقطع الرؤوس، وأن تلقى تعليمات لتصنيع قنبلة في 2014 يتوقع بمقتضاها تنفيذ هجوم في ألمانيا أو أوروبا.

وأشار المدعي العام بألمانيا، إلى أن المتهم واصل الدعاية لتنظيم داعش الإرهابي خلال احتجازه في الحبس الاحتياطي أيضًا، وأنه كان يحاول إغراء أحد المحتجزين معه بالمال حال قيامه بوضع القنابل بعد الإفراج عنه، متابعًا أن المشتبه به أكد للمحتجز معه أنه يتم تمويل الهجمات من قطر وأن لديه بعض الأشخاص المعنيين بتوفير القنابل.

وأردف ” بادلة ” ، أن المشتبه به هدد المحتجز معه بالقتل بمجرد اكتشافه أنه ليس مسلماً.

يذكر أن أن المشتبه به يقبع في الحبس الاحتياطي منذ شهر فبراير لعام 2017.