ضوابط لزيادة عدد اللاعبين الأجانب بدوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

أصدر اتحاد كرة القدم بيانًا لليوم الخميس ، يقر خلاله بزيادة عدد اللاعبين الأجانب بأندية دوري المحترفين إلى سبعة لاعبين وفقًا لضوابط محددة .

وأشار الاتحاد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إلى هذه الضوابط ، والتي تمثلت في إشراك 6 لاعبين أجانب بكل نادي في القائمة الأساسية للمباراة ولاعب أجنبي واحد فقط يصبح ضمن البدلاء .

وأعلن الاتحاد عن قراره بالسماح بزيادة عدد اللاعبين الأجانب البدلاء إلى تسعة لاعبين كحد أقصى ؛ أسوة بمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ، موضحًا أن هذا القرار لا يشمل اللاعبين المواليد ، ويتم العمل بالتنظيم بدءاً من تاريخه .