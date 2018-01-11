اتحاد كرة القدم يقرر تأجيل مباريات الجولة الـ 18 لدوري المحترفين

طلال الغامدي(صدى):

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين والتي ستقام أييام 18و19و20يناير الجاري، لتقام أيام 5و6و17مارس المقبل.

وسيلتقي الاتحاد بالتعاون يوم 5 مارس المقبل، في حين سيواجه أحد، الفيحاء 6مارس المقبل، و ” الاتفاق والفيصلي ” ، و ” الفتح والباطن ” ، و ” النصر والشباب ” في نفس اليوم.

وسيلتقى كلًا من فريق الرائد بالأهلي، والقادسية بالهلال، 17 مارس المقبل، حيث يترتب على تأجيل الجولة وتقديم مبارة الشباب والاتحاد ضمن الجولة 23 لتقام يوم الخميس 1 مارس.