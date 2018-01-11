اتحاد كرة القدم يقرر تأجيل مباريات الجولة الـ 18 لدوري المحترفين
قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباريات الجولة الـ18 من دوري المحترفين والتي ستقام أييام 18و19و20يناير الجاري، لتقام أيام 5و6و17مارس المقبل.
وسيلتقي الاتحاد بالتعاون يوم 5 مارس المقبل، في حين سيواجه أحد، الفيحاء 6مارس المقبل، و ” الاتفاق والفيصلي ” ، و ” الفتح والباطن ” ، و ” النصر والشباب ” في نفس اليوم.
وسيلتقى كلًا من فريق الرائد بالأهلي، والقادسية بالهلال، 17 مارس المقبل، حيث يترتب على تأجيل الجولة وتقديم مبارة الشباب والاتحاد ضمن الجولة 23 لتقام يوم الخميس 1 مارس.
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