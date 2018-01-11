حليمة بولند تثير ضجة بصورتها مع ابنتها
شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام صورتها برفقة ابنتها ماريا ، ما أثار ضجة بين المتابعين الذين اثنوا على جمالهما .
واشاد المتابعون بالشبه الكبير بين حليمة وابنتها ، فيما علق آخرون ” نسخة من بعض بس يارب ما يكون نفس الصوت بيكفي حليمة واحدة ” .
. #حليمة_بولند وبنتها ماريا🌸 . الحساب برعاية @usabeautystore 💖 خلي شعرج وحافظي عليه صحي وعدليه ولبسي بواريكهم كشخي فيها وغيري ستايلج من غير ماتعبين شعرج😋💖 @usabeautystore @usabeautystore . . #فوز_الفهد #حليمه_بولند #فرح_الهادي #الكويت #احلام_الشامسي #تركيا #هنادي_الكندري #افنان_الباتل #السعوديه #خلود_امين #خلودي #خلود_الصغيرة #حلا_الترك #لندن #جده #شوجي #سعد_المجرد #هيا_عبدالسلام #مي_العيدان #بلقيس_فتحي #المودل_روز #فجر_السعيد
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