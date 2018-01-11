حليمة بولند تثير ضجة بصورتها مع ابنتها

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الإعلامية حليمة بولند جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام صورتها برفقة ابنتها ماريا ، ما أثار ضجة بين المتابعين الذين اثنوا على جمالهما .

واشاد المتابعون بالشبه الكبير بين حليمة وابنتها ، فيما علق آخرون ” نسخة من بعض بس يارب ما يكون نفس الصوت بيكفي حليمة واحدة ” .