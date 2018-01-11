مستشفى الملك عبدالله الجامعي تعلن عن وظائف صحية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة، لحملة درجة البكالوريوس في تخصص علوم المختبرات الطبية، وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءً من اليوم حتى 18 يناير الجاري.

وأبرزت إدارة المستشفى أن الوظائف المتاحة تحت اسم:

– أخصائي أول مختبرات طبية- ما قبل التحليلات.

– أخصائي أول مختبرات طبية- الكيمياء السريرية.

– فني ثاني مختبرات طبية- علم الأحياء الدقيقة.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنا.