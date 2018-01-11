محلل سياسي معلقًا على إطلاق صاروخ بالستي بنجران: عدونا طرطور

راشد آل شريه(صدى):

أكد أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، إن مصدر الصاروخ البالستي الذي أُطلق على نجران منذ قليل ، يعود إلى الحوثيين بأمر من النظام الإيراني الإرهابي .

وعلق ” طه ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” قوات الدفاع الجوي للسعودية تعترض صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون بأمر من إيران على نجران.. وكالعادة ابطال الحزم يفشلون مخططات طهران.. عدونا طرطور يصرف المال ويتعب ويخطط وأهل بلاد الحرمين الشريفين عايشين ولا دروا عن صاروخه ” .

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