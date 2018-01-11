بالفيديو.. قوات الدفاع تعترض صاروخًا باليستيا فوق نجران

راشد آل شريه(صدى):

نجحت قوات الدفاع الجوي، اليوم الخميس، في اعتراض صاروخاً باليستيا فوق نجران، أطلقته ميليشيات الحوثيين اليمنية.

ويذكر أن قوات الدفاع الجوي للتحالف، قد رصدت في الساعة 7:56 صباح الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه نجران.

وقال المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن الصاروخ استهدف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، حيث تم اعتراضه وتدميره من قبل سرايا ” الباتريوت ” في سماء نجران، ما أدى لتناثر الشظايا التي أحدثت أضراراً بسيطة في الممتلكات الخاصة لأحد المواطنين دون خسائر بالأرواح.