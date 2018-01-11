أكاديمية الأمير أحمد ومركز الصحفيين الدوليين يعقدان اتفاقية لتدريب الصحفيات

نايف السالم(صدى):

تنظم أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي بالشراكة مع المركز الدولي للصحفيين في واشنطن، برنامجًا تدريبيًا في مجال الإعلام الرقمي، لـ 20 صحفية سعودية، يعقد في كل من الرياض وجدة.

ويضم البرنامج التدريبي ورشتي عمل، تضم كل ورشة 10 صحفيات، ويستهدف تدريبهن على مهارات إعداد التقارير لوسائط الإعلام الإلكترونية، ونزويدهن بالتقنيات الحديثة، لإعداد التقارير الميدانية الحية لضمان النجاح في عالم الإعلام المعاصر خلال شهر فبراير المقبل.

كما سيجري تدريب الصحفيات المشاركات بشكل عملي على الأدوات الرقمية الجديدة، وتعلم كيفية تطوير أساليب وتقنيات السرد القصصي باستخدام الوسائل الرقمية بمهارة واحترافية.