الهلال يتخطى حاجز الـ 30 ألف مشترك ضمن مبادرة ادعم ناديك

نواف السالم(صدى):

تمكن جمهور نادي الهلال من كسر حاجز الـ 30 ألف مشترك ضمن مبادرة ” ادعم ناديك ” التي دشنها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، في وقت سابق .

وعلق الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا ” رسميًا .. جمهور الهلال أول جمهور يكسر حاجز الـ30 ألف داعم للنادي من خلال حملة ادعم ناديك ” .

ولفتت إدارة النادي إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو تحطيم حاجز الـ 50 ألف داعم ضمن المبادرة .