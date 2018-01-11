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الهلال يتخطى حاجز الـ 30 ألف مشترك ضمن مبادرة ادعم ناديك

الهلال يتخطى حاجز الـ 30 ألف مشترك ضمن مبادرة ادعم ناديك
نواف السالم(صدى):

تمكن جمهور نادي الهلال من كسر حاجز الـ 30 ألف مشترك ضمن مبادرة ” ادعم ناديك ” التي دشنها رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ، في وقت سابق .

وعلق الهلال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” قائلًا ” رسميًا .. جمهور الهلال أول جمهور يكسر حاجز الـ30 ألف داعم للنادي من خلال حملة ادعم ناديك ” .

ولفتت إدارة النادي إلى أن الهدف خلال الفترة المقبلة هو تحطيم حاجز الـ 50 ألف داعم ضمن المبادرة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 13 دقيقة

٣٠ الف احمق لايعلم وين يحط دراهمه للاسف

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