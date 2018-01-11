النقد العربي تسمح بتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي

علي القحطاني (صدى):

قررت مؤسسة النقد العربي، اليوم الخميس، السماح للشركة المتحدة للتأمين التعاوني بقبول مكتتبين جدد في تأمين المركبات الإلزامي، وبالتالي السماح لها بإصدار وتجديد وثائق تأمين المركبات الإلزامي اعتبارًا من اليوم.

وأكدت المؤسسة، التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية، وعدم الإخلال بالتسعير وذلك بالتطوير المستمر لنظام المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة، مشيرة إلى التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وتدعو المؤسسة جميع المؤمن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسك بحقوقهم دائمًا ومراجعة الشركة في ذلك، وفي حال عدم تجاوب الشركة، تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء من خلال موقع ” ساما تهتم ” على الإنترنت samacares.sa أومن خلال الاتصال على الرقم المجاني 8001256666.