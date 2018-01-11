فابريغاس: برشلونة لديه أفضل لاعب في التاريخ

نواف السالم(صدى):

أكد لاعب وسط تشيلسي، الإسباني سيسك فابريغاس، على اقتناعه بأن فريقه لديه القدرة على إقصاء برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، لكنه حذر من أن “ البلوغرانا ” يحظى بين صفوفه بأفضل لاعب في التاريخ، في إشارة للأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال فابريغاس، إن البرسا فريق عظيم ولديه أفضل لاعب في التاريخ، وهذا يجعله مخيف دائمًا، لكننا فريق كبير وجيد ولدينا روح المنافسة، لدينا خطة دائمًا، ونعرف حجم التحدي وسنحاول أن نفعل ما يتعين علينا فعله من أجل اللعب بندية أمام البرسا.

وأضافف لاعب الوسط إلى أن الفوز على فريقه السابق أمر صعب، لكنه ليس مستحيلًا، مبرزًا أن العودة لكامب نو لها مذاق خاص دائمًا.