السديس يدشن برنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في وكالة شؤون المسجد النبوي اليوم برنامج هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي تحت شعار ” الاحتساب في تبصير الشباب ” ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد .

وأوضح مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي بدر بن رزيق العوفي أن البرنامج يأتي تعزيزاً لرسالة وكالة الرئاسة العامة لشؤون والمسجد النبوي العلمية والدعوية وسعياً للانتفاع بالعلم الشرعي وصولاً للارتقاء بتقديم أفضل الخدمات في ظل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة مشيراً إلى أنه يهدف إلى توعوية فئة الشباب والشابات في فترة إجازة منتصف العام .

كما قدّم العوفي شكره لمعالي الرئيس العام ووكيل شؤون المسجد النبوي على جهودهم المبذولة في دعم هذه البرامج وايصال الرسالة المشرقة للمسجد النبوي إلى كافة الزائرين والمصلين وتحققاً لتطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله .