بعد توديع كأس الملك.. الريال يسعى لمصالحة الجماهير في لقاء فياريال

ماجد محمد(صدى):

يسعى ريال مدريد، خلال مواجهة فياريال، المقرر إقامتها السبت المقبل، إلى تعويض النتائج السيئة التي لحقت بالفريق خلال مواجهتي سيلتا فيغو، وبرشلونة، في إطار الدوري الإسباني.

ويخوض الريال المباراة في ظل انتقادات شرسة موجهة إلى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، حيث يواصل البقاء في المركز الرابع بفارق 16 نقطة عن المتصدر برشلونة.

كما يواجه الريال ظروف قاسية قبل لقاء فياريال، حيث خرج من منافسات كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء على يد ليغانيس؛ مما يدفع الريال إلى تحقيق الانتصار لمصالحة الجماهير السبت القادم.