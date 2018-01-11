نادي كرة قدم ياباني يمدد عقده مع لاعب الـ50 عاما

نواف السالم(صدى):

في ظاهرة غريبة من نوعها بعالم الساحرة المستديرة، يستمر لاعب كرة قدم ياباني في اللعب مع ناديه للموسم رقم 33 على التوالي، رغم بلوغه من العمر 50 عاماً.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، بأن نادي ” يوكوهاما ” قرّر تمديد عقد لاعبه كازويوشي ميورا، رغم أن سيبلغ الـ51 عاماً في فبراير المقبل، وهو سن غير مألوف على لاعبي كرة القدم، فعادة ما يعتزل اللاعبين أواخر الثلاثينيات من عمرهم.

الجدير بالذكر أن ميورا انضم لنادي يوكوهاما عام 2005، عندما كان يبلغ من العمر 38 عاماً، وأصبح أكبر لاعب يشارك بمباراة للمحترفين في مارس الماضي، متفوقاً على الإنجليزي ستانلي ماثيوز.