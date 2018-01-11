” أباالخيل ” يوضح حقيقة فيديو مسن يعيش وزوجته في مكان غير مؤهل

نايف السالم(صدى):

أوضحت المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أباالخيل، أن مقطع الفيديو المتداول حول مسن وزوجته يسكنان في مكان غير مؤهل للسكن بمحافظة تثليث، يعود إلى ما قبل عامين تقريباً.

وقال في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول مسن وزوجته يسكنان في مكان غير مؤهل للسكن بمحافظة تثليث، فإن الوزارة توضح بأن المقطع المتداول يعود إلى ما قبل عامين تقريباً، وتم في حينه التفاعل مع حالته وتقديم المساعدات اللازمة، وتوفير مسكن ملائم لهما.