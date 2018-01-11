8 أفعال يومية لتنشيط الذاكرة

نورة الشهري(صدى):

يحرص أغلب الناس على تقوية ذاكرتهم، نظرًا لكونها إحدى خصائص العقل البشري الهامة، وعليه جاءت دراسات أمريكية، أساليب وآليات لتقوية الذاكرة، من بينها أشياء بسيطة نقدر على فعلها يوميا في حياتنا العادية.

ودرج “ بزنس إنسايدر ” ، عدة توصيات الالتزام بعدة أعمال بسيطة يومية لتقوية الذاكرة على المدى البعيد وهي:

1- – النوم الجيد، والذي يعتبر من العناصر المهمة لتنشيط الذاكرة، حيث يقوم الذهن بإعادة شريط أحداث اليوم ويحفظ عددا من المعلومات والأحداث.

2- – كتابة الأفكار، فذهن البشر يميز المعلومات عندما يراها أو يسمعها، بشكل أكبر من محاولة استرجاعها عن طريق الذاكرة.

3- تكرار الألفاظ، فإعادة نطق المعلومة وتكرارها يعطي الذهن فرصة إضافية لتذكرها.

4- الإكثار من الأنشطة الاجتماعية والتي تساعد على بناء ذاكرة جيدة.

5- لا تكثر المهمات، حيث يجب تجنب عمل أكثر من مهمة في نفس الوقت.

6- الاسترخاء من الضغوط يساعد على إعادة ترتيب الأفكار ويقوي الذاكرة.

7- ممارسة الرياضة، فهي تدفع إلى إفراز جزيئات تصلح وترمم خلايا المخ وبالتالي تقوية الذاكرة.

8- تقسيم المعلومات والأفكار إلى أجزاء بسيطة، فهذا الأمر يساعد على تنشيط الذاكرة.