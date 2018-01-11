بالفيديو.. تجمهر إيرانيون بمطار ” هامبورغ ” لمنع خليفة خامنئي من الفرار

طهران(صدى):

في ظل مواصلة نظام الملالي في إيران انتهاكاته ضد ثورة الشعب الإيراني، محاولًا بكافة الطرق قمعها؛ باستخدام العنف، يواصل الشعب التعبير عن غضبهم داخل وخارج إيران.

وفي مواصلة لاحتجاجاتهم تجمهر عدد من المواطنون في مطار هامبورغ؛ للتصدي لمحاولة هرب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر تجمع الإيرانيون، بالمطار لمنع رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني آية الله محمود هاشمي شاهرودي من الفرار.

يذكر أن النائب الألماني السابق، فولكر بيك، رفع شكوى قضائية ضد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني؛ مطالبًا بتوقيفه ومحاكمته بتهم ” جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية “.

ويعد ” شاهرودي ” من أبرز وأهم المقربين للمرشد الأعلى للنظام الإيراني، علي خامنئي، وخليفته المحتمل لمنصب ولي الفقيه.