أمانة عسير تضبط 552 رأسا من المواشي مصابة بأمراض مختلفة

أبها(صدى):

رصدت مسالخ أمانة منطقة عسير 552 رأسا من المواشي مصابة بأمراض مختلفة، حيث سجل مرض هيداتيد إصابة 69 رأسا وتليف الكبد في 14 رأسا ثم جاء الالتهاب الرئوي بــ 65 رأسا فيما سجلت الخراريج في 40 رأسا والسل الكاذب في 18 رأسا فيما كانت حويصلات الديدان الشريطية قد سجلت 12 رأسا واليرقان برأس واحدة و334 رأسا كانت إصاباتها مختلفة.

وسجلت المسالخ التي تُشرف عليها الأمانة، ذبح أكثر من 13.642 رأسًا من الماشية بأنواعها خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بمتوسط يومي بلغ 974 رأسا وفقًا لإحصائيات الحديثة .

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة عسير الدكتور جابر حمزة أن المسالخ التي تشرف عليها الأمانة تقوم بجهد كبير لتلبية الطلب اليومي على الذبح ،مشددًا على أن الأمانة تحرص على كل ما من شأنه أن يحقق متطلبات المستهلكين، مشيراً إلى أن عمليات الذبح في مسالخ الأمانة يشرف عليها أطباء بيطريين، حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها قبل الذبح، كما أنه يتم أخذ عينات من المذبوحات بشكل مستمر لفحصها والتأكد من سلامتها .