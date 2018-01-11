ترامب يعلن عودة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة الوزراء النروجية، ايرنا سولبيرغ، أن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى اتفاق باريس للمناخ.
وقال ترامب ” إنه اتفاق ليس لدي أي مشكلة معه، لكن كان لدي مشكلة مع الاتفاق الذي وقعوه لأنهم، كالعادة ابرموا اتفاقا سيئا “.
وأضاف ” احتمال عودتنا قائم إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 وأعلنت الانسحاب منه في يونيو الماضي “.
وتابع ” نريد مياها نظيفة وهواء نظيفا لكننا نريد أيضا إعمالا تستطيع التنافس”.
واختتم ترامب ” نحن بلد غني بالغاز وبالفحم الحجري وبالنفط وبكثير من الأمور الأخرى ” والاتفاق كان ” سيئا لشركاتنا “.
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