ترامب يعلن عودة أمريكا إلى اتفاق باريس للمناخ

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيسة الوزراء النروجية، ايرنا سولبيرغ، أن الولايات المتحدة يمكن أن تعود إلى اتفاق باريس للمناخ.

وقال ترامب ” إنه اتفاق ليس لدي أي مشكلة معه، لكن كان لدي مشكلة مع الاتفاق الذي وقعوه لأنهم، كالعادة ابرموا اتفاقا سيئا “.

وأضاف ” احتمال عودتنا قائم إلى الاتفاق الذي وقع في 2015 وأعلنت الانسحاب منه في يونيو الماضي “.

وتابع ” نريد مياها نظيفة وهواء نظيفا لكننا نريد أيضا إعمالا تستطيع التنافس”.

واختتم ترامب ” نحن بلد غني بالغاز وبالفحم الحجري وبالنفط وبكثير من الأمور الأخرى ” والاتفاق كان ” سيئا لشركاتنا “.