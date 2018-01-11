استقرار حالة الطفلة ” حنين ” بعد 4 أيام من عملية انفصال التوأم الطفيلي

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، على استقرار حالة الطفلة الفلسطينية ” حنين ” بعد إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي بأربعة أيام.

يذكر أن العملية تمت الأحد الماضي، تحت إشراف استشاري جراحة الأطفال سعود الجدعان، في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

وقال الجدعان: إن التوأم فرح لم يكن لديها أي مقومات للحياة من قلب وقصبة هوائية ورئة؛ لأنها توأم طفيلي.