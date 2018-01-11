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بالفيديو والصور.. أمير الرياض يفتتح ملتقى الطيران السعودي الرابع

بالفيديو والصور.. أمير الرياض يفتتح ملتقى الطيران السعودي الرابع
علي القحطاني(صدى):

افتتح سمو أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، ملتقى الطيران السعودي الرابع.

ونشرت الصفحة الرسمية لهيئة السياحة والتراث، عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ، صور أثناء الافتتاح ومشاركة الأمير.

ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الطيران العام وعلومه بين الطيارين ومختلف فئات المجتمع في المملكة وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على الخدمات المقدمة من النادي في مجال الطيران بصفة عامة، والطيران العام بصفة خاصة وممارسته، بالإضافة للاستفادة من الخدمات المقدمة من مدارس الطيران المرخصة من قبل النادي والهيئة العامة للطيران المدني.



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