بالصور.. الكشف عن ” سيتروين E-Mehari ” الكهربائية بمقصورة جديدة

باريس(صدى):

قدمت سيتروين نسخة مطورة من طراز E-Mehari الكهربائي الذي يأتي الآن بمقصورة داخلية جديدة وسقف صلب كامل بنوافذ جانبية قائمة, وتحمل السيارة محرك كهربائي بمزيد من عزم الدوران بنسبة 20% ولوحة قيادة جديدة ومقاعد جديدة ومزيد من التجهيزات القياسية وخيارات للسقف الصلب وعزل حراري وصوتي أفضل مع لحام جديد لهيكل السيارة مع تدعيم لمواجهة الصدأ.

ويحقق المحرك الكهربائي عزم دوران 166 نيوتن متر مع بطارية ليوبليمر مما يعطي للسيارة مجموع قيادة رسمية بواقع 195 كم. وقد ادعت سيتروين أن باقة البطارية يمكن شحنها بصورة كاملة في 10.5 ساعة بنظام شحن 16A سريع وفي 16.5 ساعة بنظام شحن تقليدي.

وفي الداخل توجد مقاعد جديدة قابلة للتعديل مع دخول سهل للمقاعد الخلفية بجانب مقصورات تخزين جديدة على الكونسول الوسطي وألواح الأبواب مع تصميم جديد للوحة القيادة بوحي موديلات أخرى من الشركة بما فيها C3 وC4 كاكتوس. وربما تأتي السيارة بمزيد من الخلوص الأرضي وفرش مقاعد مضاد للماء وتطعيمات خاصة لألواح الأبواب وفرش أرضية مطاطي.

ويبلغ سعر السيارة قرابة 19.500 يورو للنسخة بسقف مرن و20.700 يورو للنسخة بسقف صلب في فرنسا.