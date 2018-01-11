بالصورة..نورة شنار تكشف دعم قطر وتركيا لمنظمة ” الذئاب الرمادية ” المتطرفة

عادل الحربي(صدى):

علقت الكاتبة نورة شنار، اليوم الخميس، على رفع رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم لشعار منظمة ” الذئاب الرمادية ” المتطرفة.

وأكدت ” شنار ” في تغريدة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن رفعه لهذا الشعار توحي بتأكيد انتمائه إلى هذه المنظمة المتطرفة، مستنكره مساندة قطر لهذه المنظمة.

ونشرت ” شنار ” صورة لرئيس الوزراء التركي أثناء رفعه لإشارة هذه المنظمة، معلقه: ” رئيس الوزراء التركي يشير بشعار منظمة (الذئاب الرمادية) التركية في إشارة توحي بتأكيد انتمائه لهذه المنظمة، والنظام القطري يواصل تخبطاته متجاهلا أمن قطر والقطريين في جلب مثل هذه المنظمات إلى قطر “.

يُذكر ان منظمة الذئاب المرمادية تم تصنيفها على أنها منظمة متطرفة يمنية تركية، كما توجهت لها أصابع الاتهام في حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي المصرية.