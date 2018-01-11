آل الشيخ يعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة للعضوية الشرفية في الأندية الرياضية

نواف السالم(صدى):

اعتمد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الخميس، اللائحة التنظيمية للعضوية الشرفية في الأندية الرياضية بصيغتها الجديدة وإلغاء جميع ما يتعارض معها.

واشترطت اللائحة الجديدة للحصول على العضوية الشرفية موافقة مجلس إدارة النادي وسداد الرسوم المستحقة حسب الفئة المقررة عن طريق الحساب البنكي العام للنادي .

بالإضافة ألا يكون قد سبق لصاحب العضوية أن تعرض للشطب أو لإسقاط عضويته من أحد الأندية أو الاتحادات الرياضية ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط .

ومنح التنظيم الجديد عضو الشرف حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة وحضور الجمعية العمومية للنادي، فضلا عن حق التصويت والمشاركة في القرارات والانتخابات.

كما صنف التنظيم الجديد العضوية الشرفية لأندية دوري المحترفين إلى ثلاث فئات وهي :

الفئة الأولى ” الماسية “، رسوم اشتراكها هي 500 ألف ريال.

الفئة الثانية ” الذهبية ” رسوم اشتراكها 300 ألف ريال.

الفئة الثالثة ” الفضية ” رسوم اشتراكها 100 ألف ريال .

أما ما يخص العضوية الشرفية للأندية الرياضية الأخرى صنفت كالتالي :

رسوم اشتراك الفئة الماسية 300 ألف ريال ، والفئة الذهبية 100 ألف ريال، بينما الفئة الفضية 50 ألف ريال .