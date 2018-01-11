الحبسي ردا على مهاجمي الهلال: مازال متصدر بفارق 4 نقاط

نواف السالم(صدى):

قال علي الحبسي حارس مرمى الهلال،اليوم الخميس، ردًا على الانتقادات الموجهة للزعيم إنهم مازالوا في الصدارة، بفارق أربع نقاط.

وأضاف ” الحبسي” ف كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي عٌقد اليوم، أن مباراة الكلاسيكو مهمة جداً للفريقين ولها طابع مختلف، قائلًا: ” الأهم أن نكون كلاعبين في كامل عطانا وتركيزنا وأن نظهر بالشكل المشرف؛ لأننا نمثل الهلال”.

وأشار إلى أهمية دخول لقاء الاتحاد بثقة المتصدر، وقوة الهلال الكبيرة ،واستشعار زعل الجماهير منا قبل هذه المباراة.

يذكر أن الهلال تعثر خلال الفترة الماضية وقدم مستويات قليلة عن ما تعود عليه جمهور الزعيم، وواصل نزيف النقاط مما أغضب الجماهير، الراغبة في الحفاظ على الصدارة في ظل منافسة شرسة مع الأهلي.