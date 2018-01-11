حساب المواطن: 52% من الأفراد المستحقين للدعم بالدفعة الثالثة رجال

عادل الحربي (صدى):

أوضح حساب المواطن أن 52% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الثالثة هم من الرجال، بينما نسبة النساء جاءت بـ 48%.

وقال حساب المواطن، اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” 52% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم في الدفعة الثانية رجال، و 48% من الأفراد المستقلين المستحقين للدعم نساء “.

يشار أن 800 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 900 ريال ، نسبة السيدات المسجلات (ربة أسرة) من المستحقين للدعم خلال الدفعة الثانية تجاوزت 21%.