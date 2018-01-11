برج جدة ينافس خليفة على لقب أطول مبنى في العالم

نايف السالم(صدى):

ينافس برج جدة المنتظر، برج خليفة في دبي على لقب أطول مبنى في العالم، بعد أن تتوج الأخير باللقب لسنوات طويلة.

ووقعت شركة جدة الاقتصادية وشركة الإنماء للاستثمار، اتفاقية تمويل بقيمة 8.4 مليار ريال؛ لبناء مدينة جدة وبما فيها برج ثاقب للسماء.

ومن المقرر الانتهاء من البرج الذي سيبلغ طوله 3280 قدما، أي 1كم، ويضم 200 طابقا مطلا على البحر الأحر، خلال عام 2020، بواسطة 5.7 مليون قدم مربع من الخرسانة، و 80 ألف طن من الفولاذ.