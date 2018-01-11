بالفيديو..أمير الرياض يشاهد العرض الجوي للصقور بالمملك
شاهد سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، العرض الجوي لصقور المملكة.
وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سمو أمير منطقة الرياض يشاهد عرض جوي لصقور السعودية بـ ملتقى الطيران الرابع ” .
ويشار أن صقور السعودية فريق طيران استعراضي تابع للقوات الجوية الملكية ، ويقدم الفريق عروض جوية ف احتفالات رسمية ومهرجانات سياحية في المملكة وخارجها .
#فيديو
سمو أمير منطقة الرياض يشاهد عرض جوي لصقور السعودية بـ #ملتقى_الطيران_الرابع pic.twitter.com/Ow4z2tzZhz
— إمارة منطقة الرياض (@emara_riyadh) January 11, 2018
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