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بالفيديو..أمير الرياض يشاهد العرض الجوي للصقور بالمملك

بالفيديو..أمير الرياض يشاهد العرض الجوي للصقور بالمملك
حمود العنزي(صدى):

شاهد سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، العرض الجوي لصقور المملكة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سمو أمير منطقة الرياض يشاهد عرض جوي لصقور السعودية بـ ملتقى الطيران الرابع ” .

ويشار أن صقور السعودية فريق طيران استعراضي تابع للقوات الجوية الملكية ، ويقدم الفريق عروض جوية ف احتفالات رسمية ومهرجانات سياحية في المملكة وخارجها .


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