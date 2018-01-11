بالفيديو..أمير الرياض يشاهد العرض الجوي للصقور بالمملك

حمود العنزي(صدى):

شاهد سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، اليوم الخميس، العرض الجوي لصقور المملكة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سمو أمير منطقة الرياض يشاهد عرض جوي لصقور السعودية بـ ملتقى الطيران الرابع ” .

ويشار أن صقور السعودية فريق طيران استعراضي تابع للقوات الجوية الملكية ، ويقدم الفريق عروض جوية ف احتفالات رسمية ومهرجانات سياحية في المملكة وخارجها .