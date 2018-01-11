استمرارا لتصفية القيادات الحوثية.. مقتل الضابط علي الغراسي في منزله
أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، مقتل الضابط الحوثي نائب الأمن المركزي العميد علي الغراسي في داخل منزله برصاص مسلحين.
وأوضحت المصادر أن هذه العملية تعتبر التصفية الثانية للقيادات الحوثية خلال 24 ساعة من قتل القيادي الحوثي محمد الغيلي.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25339 ] نشر منذ 51 دقيقة
علي الغراسي🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25339 ] نشر منذ 12 دقيقة
أها تذكرته
هذا ابوعبدالغني الغراسي
من منطقة إحماء السفلى😐