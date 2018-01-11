استمرارا لتصفية القيادات الحوثية.. مقتل الضابط علي الغراسي في منزله

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر يمنية، اليوم الخميس، مقتل الضابط الحوثي نائب الأمن المركزي العميد علي الغراسي في داخل منزله برصاص مسلحين.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تعتبر التصفية الثانية للقيادات الحوثية خلال 24 ساعة من قتل القيادي الحوثي محمد الغيلي.