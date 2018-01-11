تلاعب في أسعار سلع محلات التموينات بمحافظة الوجه
يتلاعب عدد من محلات التموينات بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك ، في أسعار السلع الغذائية، بوضع سعرا منخفضا على السلعة، وتحتسب بسعر أعلى على الكاشير.
وتكرر هذا التلاعب أكثر من مرة، وهذا يعد حالة من الغش التجاري، إذا يتعرض المواطنين إلى الرضوخ ودفع الثمن الأغلى للسلعة.
وقد تعرضت أحد المحال الشهيرة للغلق بسبب الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع، وتم تغريم صاحبه، إلا أنه تم إعادة فتح المحل بعد وقت قصير.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25339 ] نشر منذ 2 ساعتين
كثير من المحلات للأسف
تبون الصدق
ماأعتقد أنها تلاعب
لكنها لخبطه
لأن الضرائب فرضت على أشياء كثيرة
وأنصبت على روس الناس دفعه وحده
ولأول مره فتاريخ المملكة🤔