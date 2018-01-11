تلاعب في أسعار سلع محلات التموينات بمحافظة الوجه

محمود البلوي(صدى):

يتلاعب عدد من محلات التموينات بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك ، في أسعار السلع الغذائية، بوضع سعرا منخفضا على السلعة، وتحتسب بسعر أعلى على الكاشير.

وتكرر هذا التلاعب أكثر من مرة، وهذا يعد حالة من الغش التجاري، إذا يتعرض المواطنين إلى الرضوخ ودفع الثمن الأغلى للسلعة.

وقد تعرضت أحد المحال الشهيرة للغلق بسبب الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع، وتم تغريم صاحبه، إلا أنه تم إعادة فتح المحل بعد وقت قصير.