بالفيديو.. حفاظا على البيئة.. الصندوق الزراعي يمول استيراد الحطب
قدم صندوق التنمية الزراعية، تمويلا لاستيراد الحطب، للحث على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستبداله بالبدائل المستوردة.
ونشر الحساب الرسمي للصندوق الزراعي، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو توضيحي، عن التفاصيل والتسهيلات لإقراض استيراد الحطب، وذلك تضامنًا مع حملة ” أنا لا استخدم الحطب المحلي” .
تضامناً مع حملة #أنا_لا_استخدم_الحطب_المحلي للحث على التوقف عن استخدام الحطب المحلي واستبداله بالبدائل المستوردة يقدم #صندوق_التنمية_الزراعية تمويلاً لاستيراد الحطب، ولمعرفة مزيد من التفاصيل يرجى الإطلاع على الفيديو أدناه. pic.twitter.com/OGOIXht8z4
— الصندوق الزراعي (@AdfGovSa) January 11, 2018
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