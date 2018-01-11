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بالفيديو.. حفاظا على البيئة.. الصندوق الزراعي يمول استيراد الحطب

بالفيديو.. حفاظا على البيئة.. الصندوق الزراعي يمول استيراد الحطب
عادل الحربي(صدى):

قدم صندوق التنمية الزراعية، تمويلا لاستيراد الحطب، للحث على التوقف عن استخدام الحطب المحلي، واستبداله بالبدائل المستوردة.

ونشر الحساب الرسمي للصندوق الزراعي، عبر موقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو توضيحي، عن التفاصيل والتسهيلات لإقراض استيراد الحطب، وذلك تضامنًا مع حملة ” أنا لا استخدم الحطب المحلي” .


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