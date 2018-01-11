5 أطعمة للحصول على بشرة نقية مشرقة

متابعات(صدى):

من المعروف أن جمال البشرة ينعكس من الداخل إلى الخارج ، في هذا الصدد قدمت خبيرة أغذية أنواع الأطعمة التي تتضمن العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعدك في الحصول على بشرة نقية لتبهري من حولك في هذه السنة الجديدة.

الزبادي

يعتبر الزبادي من أفضل المواد الغذائية المفيدة للبشرة، كونه يحتوي على مادة البروبايوتكس التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي للجسم لمحاربة الأمراض. إلى جانب ذلك، فهو يساعد على تنظيم حركة الأمعاء وطرد السموم ليمنح بشرتك الصفاء والنقاء.

ليس هذا فقط، فالزبادي يساعد على إكساب البشرة المرونة والنضارة بفضل عنصر البروتين والألياف. قومي بتناول كوب من الزبادي بشكل يومي مع القليل من العسل أو الفواكه وستحصلين على بشرتك نقية.

الأفوكادو والبروكولي

أطعمة صحية ومفيدة للجسم بشكل عام وللبشرة بشكل خاص كونها غنية بالفيتامينات والمعادن. يساعد الأفوكادو والبروكولي على تخليص البشرة من الجراثيم والفطريات، وتكوين خلايا جديدة تساعد في الحصول على بشرة نقية وصافية لأنهما يحتويان على نسب هامة من الفيتامينE وC.

يمكنكِ تحضير ماسك من الأفوكادو والبروكولي المغذي عن طريق هرس كل منهما مع إضافة قطرات من العسل، وزعي المزيج على بشرتك لمدة 15 دقيقة ثم اشطفي. كرري هذا القناع بانتظام لتتخلصي من الهالات السوداء والتجاعيد قبل نهاية هذه السنة.

سمك السلمون والماكريل

تساعد المأكولات البحرية مثل سمك السالمون وسمك الماكريل في الحصول على بشرة صحية ونقية وذلك لاحتوائهما على نسبة المواد المضادة للأكسدة التي تساعد على تنقية البشرة وتنظيفها وتطهيرها. هذا بالإضافة إلى نسب عالية من البروتين التي تعمل على تغذية البشرة وتعزيز إفراز الكولاجين.

احرصي سيدتي على تناول حصتين من سمك السالمون أو الماكريل أو حتى سمك المحار مرتين في أسبوعيا وخاصة خلال هذه الفترة لكي تحصلي على إشراقه لا مثيل لها.

الشوفان والحبوب الكاملة

تحتوي الحبوب الكاملة مثل الأرز البني و الشوفان على مواد مضادة للأكسدة، المغنسيوم والألياف الغذائية التي تكسب البشرة النضارة وتحميها من ظهور حب الشباب. يمكنك تناول الشوفان كوجبة صباحية تمدك بالطاقة وتكسبك بشرة صافية وخالية من الحبوب.

العنب والشمندر

يحتوي العنب على مضادات الأكسدة التي تعالج حساسية البشرة وتحميها من التعرض للجفاف، ناهيك عن بعض المركبات الطبيعية الهامة مثل مركب الأنثوسيانين التي تعزز إنتاج الكولاجين في البشرة لتبقى نضرة وشابة.

أما الشمندر فيكسب الجلد مظهرا صحيا كونه يتضمن نسب عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية مثل البوتاسيوم والكالسيوم. ننصحك سيدتي بتناول عصير العنب الأحمر أو عصير الشمندر مرة واحدة في اليوم وبانتظام لتضمني الحصول على بشرة صحية ونقية.