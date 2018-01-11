توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي للمنطقة العربية خلال عام 2018

عادل الحربي (صدى):

توقع البنك الدولي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية إلى 3% خلال عام 2018، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2017 رغم عدم الإعلان عنها.

وأوضح البنك الدولي في تقرير عن الآفاق الاقتصادية عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه من المتوقع الغعلان عن أرقام نمو المنطقة خلال عام 2017 في إبريل القادم، مرجحًا أن تشير إلى تباطؤ النمو في المنطقة بشكل حاد إلى 1.8% مقارنة بـ5% في 2016.

وأرجع البنك هذا التباطؤ خلال 2017 إلى تأثير تخفيضات إنتاج النفط من جانب الأعضاء في أوبك ومنتجين مستقلين، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.، متوقعًا أن يصل النمو الاقتصادي للمنطقة إلى 3.2% في 2019.