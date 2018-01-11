دياز: لدينا مشكلة ونريد أن يقف جمهور الزعيم بجانبنا

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني للهلال رامون دياز، اليوم الخميس، إن مباراة الاتحاد المقرر إقامتها السبت القادم، في إطار الجولة الـ17 من دوري المحترفين، هامة جدًا؛ لأنها مباراة كلاسيكو.

وأوضح ” دياز ” في مؤتمر صحفي، أن الهلال يسعى خلال مواجهة الاتحاد إلى الابتعاد بالصدارة، ووقف نزيف النقاط الذي لحق بالزعيم خلال مباريات الفيصلي والاتفاق والفيحاء.

وأضاف أنهم غير راضيين، عن أخر 3 مباريات، مشيرًا إلى أن الزعيم يعاني من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات، وعدم استغلال الفرص، موضحًا أن الجميع يعمل بجهد لحل تلك المشكلة.

وتابع: ” لا تزال ثقتي كبيرة بالفريق واللاعبين الذين سبق أن قدموا مستويات كبيرة ، ولن نتأثر بالضغط الذي اعتدنا عليه ” ، مضيفًا أن الفريق يعاني من الغيابات خلال مباراة الاتحاد إلا أن هناك عناصر قادرة على تقديم المطلوب.

كما وجه رسالة لجماهير الزعيم قائلًا: ” كما أسعدكم الفريق في الموسم الماضي فهو بحاجة الوقوف إلى جانبه الان خصوصا أن وضعنا لا يزال جيد والدوري طويل ويجب أن نقاتل عليه “.