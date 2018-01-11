دياز: لدينا مشكلة ونريد أن يقف جمهور الزعيم بجانبنا
قال المدير الفني للهلال رامون دياز، اليوم الخميس، إن مباراة الاتحاد المقرر إقامتها السبت القادم، في إطار الجولة الـ17 من دوري المحترفين، هامة جدًا؛ لأنها مباراة كلاسيكو.
وأوضح ” دياز ” في مؤتمر صحفي، أن الهلال يسعى خلال مواجهة الاتحاد إلى الابتعاد بالصدارة، ووقف نزيف النقاط الذي لحق بالزعيم خلال مباريات الفيصلي والاتفاق والفيحاء.
وأضاف أنهم غير راضيين، عن أخر 3 مباريات، مشيرًا إلى أن الزعيم يعاني من مشكلة واضحة في إنهاء الهجمات، وعدم استغلال الفرص، موضحًا أن الجميع يعمل بجهد لحل تلك المشكلة.
وتابع: ” لا تزال ثقتي كبيرة بالفريق واللاعبين الذين سبق أن قدموا مستويات كبيرة ، ولن نتأثر بالضغط الذي اعتدنا عليه ” ، مضيفًا أن الفريق يعاني من الغيابات خلال مباراة الاتحاد إلا أن هناك عناصر قادرة على تقديم المطلوب.
كما وجه رسالة لجماهير الزعيم قائلًا: ” كما أسعدكم الفريق في الموسم الماضي فهو بحاجة الوقوف إلى جانبه الان خصوصا أن وضعنا لا يزال جيد والدوري طويل ويجب أن نقاتل عليه “.
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