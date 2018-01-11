” واتساب ” يوضح حقيقة اختراق التطبيق

برلين(صدى):

أكد باحثون في الأمن المعلوماتي، بوجود باب خلفي يمكن الولوج إلى تطبيق الواتساب من خلاله وتحديدا المحادثات الجماعية والإطلاع عليها دون علم المتحدثين .

وأوضح باحثون في جامعة روهر الألمانية أن بإمكان أي شخص أن يتحكم في خوادم واتساب ويستطيع اختراق المحادثات الجماعية والاطلاع عليها وإضافة أعضاء جدد دون أن يلاحظ أحد.

ويمكن مواجهة هذه المشكلة عن طريق تفعيل خاصية التشفير من الطرفين لتأمين المحادثات والصور والفيديو.

وأكد متحدث باسم الواتساب أنه لا يمكن لأي عضو أن يدخل في المحادثات الجماعية ويتخفى، ويتم إبلاغ جميع الأعضاء في حالة دخول أي شخص جديد، مؤكدا على الخصوصية والأمان في تطبيق واتساب.