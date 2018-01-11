تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا بعد غد
يبدأ المرور السعودي في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا، بالتعاون مع إدارة مرور الرياض؛ لتسهيل الطرق والحد من الكثافة المرورية.
وأعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أنه سيتم تفعيل التحويلة يوم السبت القادم الموافق 26 ربيع الآخر 1439هـ.
يوم السبت القادم الموافق 26 ربيع الآخر 1439هـ .. و بالتعاون مع إدارة مرور الرياض، البدء في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا#دربك_أسهل@eMoroor pic.twitter.com/hHEEKUNrHi
— قطار الرياض (@RiyadhTransport) January 11, 2018
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