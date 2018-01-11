تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا بعد غد

نايف السالم(صدى):

يبدأ المرور السعودي في تفعيل التحويلة المرورية على شارع العليا، بالتعاون مع إدارة مرور الرياض؛ لتسهيل الطرق والحد من الكثافة المرورية.

وأعلن الحساب الرسمي لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، أنه سيتم تفعيل التحويلة يوم السبت القادم الموافق 26 ربيع الآخر 1439هـ.