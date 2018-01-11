انطلاق ” FCEV ” النموذجية الجديدة بالهيدروجين من هيونداي

لاس فيغاس(صدى):

أزاحت شركة هيونداي الستار عن سيارتها FCEV النموذجية الجديدة، التي تعتمد على نظام الدفع بالهيدروجين، في معرض CES للإلكترونيات بمدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سيارتها الجديدة تشبه في التصميم السيارة الاختبارية لـ 2017 والتي حملت نفس الاسم، لكنها لم تؤكد إذا كان الموديل القياسي سيحمل المسمى نفسه أم لا.

ومن الملامح اللافتة بشكل خاص في السيارة التجريبية لهيونداي، المقدمة بأربع عيون، وكشافات على شكل البوميرانغ.ومن ملامح موديلات الأراضي الوعرة تظهر الكسوة البلاستيكية على مبيت العجلات.وتعتمد السيارة محركاً بقوة 163 حصان، يدفع السيارة إلى ما يصل إلى 580 كيلومتراً عند امتلاء خزان الهيدروجين.