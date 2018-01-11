” ترافلميت ” تطرح حقيبة سفر ذكية تتبع صاحبها

متابعات(صدى):

أعلنت شركة ” ترافلميت ” خلال فعاليات معرض لاس فيجاس للإلكترونيات الاستهلاكية، عن حقيبة ” روبوتية ” ذكية يمكن ربطها بالهاتف الذكي، الخاص بمالكها ، وتقوم بتتبعه في كل مكان، بسرعة تبلغ 11 كيلو مترا في الساعة.

وصممت هذه الحقيبة لمحاكاة حركة المستخدم ، ويمكن التحكم فيها من خلال الهاتف ، كما أنها تجمع بين مجموعة من عناصر الذكاء الاصطناعي.

وتنوي الشركة إطلاق الحقيبة في السوق الأمريكي فبراير القادم، بمبلغ 1100 دولار ، كم أنها ستطلق في الدول الأوروبية الأخرى فيما بعد.