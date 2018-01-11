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” التقاعد ” تصرف بدل غلاء المعيشة ضمن معاشات يناير

” التقاعد ” تصرف بدل غلاء المعيشة ضمن معاشات يناير
عادل الحربي (صدى):

أعلن فهد بن عبدالله الصالح، المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، صرف بدل غلاء المعيشة لمتقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين، ضمن معاشات شهر يناير.

وأكد ” الصالح ” صرف بدل غلاء المعيشة لأكثر من 800 ألف متقاعد تشمل متقاعدي الدولة المدنيين والعسكريين والمستفدين عن المتقاعدين المتوفين وذلك ضمن معاش شهر يناير والذي يوافق14/05/1439هـ.

وقدمت المؤسسة، جزيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نظرا لما يقدموه من خدمات جليلة لمواطني المملكة.

 


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