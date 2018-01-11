المملكة تُصدر التطور الصناعي إلى الدول العربية.. ومغردون: عكس دويلات أخرى

نايف السالم(صدى):

نجحت شركة سعودية، في إنجاز أكبر مصنع لإنتاج المولدات والعتاد الكهربائي في الجزائر، بنحو مليار دولار كاستثمار أولي.

وأشار حساب الردع السعودي عبر موقع ” تويتر ” ، إلى أن المملكة تصدر الخبرات والتطور الصناعي والتكنولوجيا إلى الدول العربية، على عكس ما تنقله بعض الدويلات الأخرى من دمار وفتنة في إشارة إلى قطر التي تدعم وتمول الإرهاب في عدة دول عربية.

فيما أشاد بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأمر، فقال أحد المغردين : ” يستاهلون ابناء الاحرار والمملكه ستقدم الكثير للبلدان العربيه لتكون الفائده لدولتين الجزائر تستفيد والسعوديه تستفيد وهذي تبادل تجاري ولا يفهمها بعض الأخوه انها منّه بل تبادل منافع وهذي بدايه لتصليحات مع اخواننا الدول العربيه “.

وأضاف آخر: ” رغم انه شروط الإستثمار الأجنبي بالجزائر صعبة لانه الدولة تعتمد على قاعدة 51/49، الله يوفق كل مستثمر ينفع الجزائر بالخير ” .