” مجموعة واندا ” الصينية تخطط لإنشاء دور سينما بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

تستغل مجموعة “واندا ” الصينية، قرار ترخيص السينما في المملكة، بعقد شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء وتشغيل المسارح.

وذكر تقرير موقع Blooloop أن هذه الخطوة تأتي بعد إعلان السعودية العام الماضي انها ستنهي الحظر المفروض على دور السينما المفروض منذ 35 عاما.

ويشير التقرير أن مجموعة واندا التابعة لشركة AMC Entertainment من بين أكثر الشركات المهتمة بالاستثمار في في قطاع السينما.

و أكد آدم أرون، الرئيس التنفيذي لشركة AMC Entertainment أن ” هذا الإعلان لحظة تاريخية لصناعة السينما في العالم وفرصة هائلة لربط منتجات السينما الأمريكية بأكثر من 30 مليون سعودي ” .