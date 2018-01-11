” الغذاء والدواء ” تحظر مؤقتا استيراد لحوم الدواجن من كوستروما أوبلاست في روسيا

نايف السالم(صدى):

قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة كوستروما أوبلاست (Kostroma Oblast) في روسيا، بسبب ظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة فيها.

وأوضحت الهيئة، أن هذا القرار جاء بناءً على تقرير المنظمة العالمية للصـحة الـحيوانية (OIE) الذي يفيد بظهور مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة من عتـرة (H5N2) بتلك المنطقة.

واستثنت الهيئة من الحظر المؤقت لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما المعاملة حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، على أن تكون مطابقة للاشتراطات والضوابط الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، مع إرفاق شهادة صحية تثبت أن المنتج معامل حرارياً أو بأي طريقة أخرى كفيلة بالقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور، وأن تكون صادرة عن الجهات الرسمية المختصة في روسيا، ويستمر هذا الحظر المؤقت لحين استقرار الوضع الصحي للثروة الحيوانية هناك.