حكم رفع أجهزة الإنعاش عن المريض الذي لا أمل في شفائه

نايف السالم(صدى):

أجازت اللجنة الدائمة للفتوى، ربط أنابيب الرحم إذا غلب على الظن حصول الضرر على المرأة بسبب الحمل بتقرير طبيبيْم مختصيْن، مستشهدة بالحديث النبوي الشريف ” لا ضرر ولا ضرار “.

فيما أكدت اللجنة عدم جواز ربط الأنابيب منعاً لكثرة الأولاد؛ لأن كثرة الأولاد مطلوبة شرعاً ما دام لا ضرر على صحة الأم من الحمل.

كما بيّنت اللجنة قرار هيئة كبار العلماء بشأن رفع أجهزة الإنعاش عن المريض، والقائل إنه إذا قرر ثلاث أطباء فأكثر رفع الأجهزة عن مريض مصاب بعجز شديد مثل الشلل الدماغي ولا يرجى شفاؤه، فإنه يجوز رفعها عنه، ولكن لا يجوز الحكم بموته حتى يعلم ذلك بالعلامات الظاهرة الدالة على موته.

جاء ذلك ردأ على سؤال يفيد بحاجة طفل إلى جهاز للتنفس الصناعي ولا يوجد أجهزة بالمستشفى، في حين يوجد جهاز تنمفس صناعي لرجل حالته الصحية سيئة جداص وحسب تقدير الأطبار أن نسبة تحسنه ضئيلة جداً ولكنه غير متوفي دماغياً، هل يجوز رفع أجهزة الغنعاش عنه وإعطاءه للطفل.